Tra conferme e novità, la tredicesima edizione della rassegna si presenta al pubblico con un ricco cartellone di 40 eventi in tutta la Provincia

Arriva l’estate e ritorna per il tredicesimo anno consecutivo Burattini alla Riscossa, la rassegna itinerante che mette in rete il territorio dalla riviera all’entroterra con un ricco programma di spettacoli a base di burattini, marionette ed artisti di strada. Un cartellone di eventi di carattere popolare, che si distingue per essere particolarmente indicato per il pubblico di ragazzi e famiglie, ma di certo interesse anche per il pubblico adulto.

Il calendario si articolerà lungo quattro mesi da metà giugno a metà ottobre, annoverando per questa edizione il totale record di ben 40 spettacoli, diffusi su tutta la provincia e con particolare concentrazione nel territorio del Comune di Ravenna.

Ritorneranno appuntamenti oramai consolidati della rassegna, come quelli del venerdì sera al Coya Beach di Casalborsetti (dal 21/6) e del martedì al Finisterre Beach di Marina di Ravenna (dal 18/6). Non mancheranno le novità, che con nuovi orari e location daranno la possibilità anche agli spettatori più piccoli di partecipare: nello specifico ci saranno 4 appuntametni al Bagno Ulisse spiaggia 4 di Marina di Ravenna, il giovedì alle ore 20:30, e tre al Bagno Tre Pini di Punta Marina, la domenica dalle ore 18. Da luglio ci sarà poi spazio per 5 appuntamenti all’Arena Estiva di Valtorto, a Fornace Zarattini, e tre lunedì sera in Piazza Unità d’Italia, nell’ambito di Ravenna Bella di Sera.

Completerà il cartellone il programma decentrato, che toccherà numerose località del forese e della provincia, per un totale complessivo di 17 differenti location.

Il primo evento, in programma appunto martedì 18 giugno al Finisterre Beach, permetterà al pubblico di assistere ad una novità assouta, ovvero una delle primissime repliche di Pu-Pazzi d’Amore, nuova produzione della compagnia romagnola All’InCirco. Un collage di storie di amori tragicomici in toni pastello, raccontate con l’innocenza e la leggerezza propria degli oggetti inanimati. Marionette, burattini e pupazzi si avventurano in quadri surreali, divertenti, grotteschi e, a tratti, poetici… Tra fioriture e metamorfosi verso la consapevolezza che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Cosa possiamo fare? Il segreto, forse, è non rincorrere le farfalle, ma curare il giardino perché loro vengano da noi. L’inizio è previsto alle ore 21:15. Il programma della settimane proseguirà con un doppio appuntamento con protagonista il Teatro Lunatico: a grande richiesta, giovedì 20 al Bagno Ulisse (Marina di Ravenna, ore 20:30) presenterà l’apprezzatissimo e suggestivo spettacolo di magia a bolle di sapone StravagArte, mentre venerdì 21 al Coya Beach (Casalborsetti, ore 21:15) presenterà il nuovo ed originalissimo lavoro a base di fachirismo e comicità Fire Soul.

A seguire il programma proseguirà serrato fino alla metà di ottobre, grazie alla varietà del lavoro di oltre 20 compagnie selezionate tra il meglio della produzione nazionale, che presenteranno i loro spettacoli a fianco di quelli di Sganapino e dei Burattini di Massimiliano Venturi. Non mancherà il ritorno di altre compagnie romagnole, sempre molto apprezzate, come Atuttotondo e Gambeinspalla Teatro, che proporranno al pubblico nuove creazioni originali. Le maschere tradizionali saranno poi protagoniste degli spettacoli degli emilianissimi Burattini di Mattia Zecchi (da Crevalcore) e Moreno Pigoni de I Burattini della Commedia dell’Arte (da Modena).

Molto fitta sarà anche la rappresentanza degli artisti veneti, con i trevigiani Alberto de Bastiani, L’Aprisogni e Paolo Papparotto, i vicentini Dario Marodin (El Bechin) e I 4 Elementi, ed il Bellunese Paolo Rech della Compagnia Bambabambin Puppet Theatre. Dalla toscana, tra fiabe tradizionali e creazioni contemporanee ci saranno il Teatro delle Dodici Luna (Certaldo), Nata Teatro (Arezzo) e la storica compagnia dei Pupi di Stac, fondata nel 1946 a Firenze da Carlo Staccioli.

Doppia presenza anche per le compagnie marchigiane, che arricchiranno la rassegna con due spettacoli in anteprima esclusiva per la regione Emilia Romagna: si tratta del Teatro alla Panna, da Senigallia, che il primo di agosto presenterà a Fornace Zarattini la sua recentissima produzione Hansel e Gretel, e della compagnia LaGrù Ragazzi, di Fermo, in programma il 9 agosto con Supereroi da Commedia, lavoro originale di burattini coprodotto da Burattini alla Riscossa. Saranno anteprime regionali anche lo spettacolo Olè, de I quattro elementi (in scena a Casal Borsetti il 26/7) e La bella Fiordaliso e la Strega Tirovina, che Alberto De Bastiani presenterà a Fornace Zarattini giovedì 25 luglio.

Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti, è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Anteprime ed aggiornamenti sulle prossime attività alla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.