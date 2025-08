Il festival diffuso Burattini alla Riscossa 2025 prosegue con due spettacoli in arrivo nel ravennate. Venerdì 8 agosto è il Coja Blue di Casalborsetti a ospitare Ribellula nel paese delle bolle, spettacolo di Bubble Circus che non smette mai di sorprendere per originalità e suggestione. Lunedì 11 si va poi a Lido Adriano, dove un buffo personaggio, stanco della giocoleria, decide di intraprendere la carriera da mago, pur essendo un principiante del settore… È Matteo Giorgetti, con il suo Varietà della magia.

venerdì 8 agosto 2025 – ore 21.15 – Ingresso libero

Coja Blue – Via delle Gardenie 25 – Casalborsetti (Ra)

Bubble Circus – Ribellula nel paese delle bolle

Tutti amano le bolle di sapone, coi loro colori e riflessi. Ma se esistesse un luogo fantastico in cui le bolle hanno la loro personalità e dove ballano, giocano e fanno festa? L’intrepida esploratrice Ribellula vi invita a scoprirlo insieme a lei! Nel Paese delle Bolle viaggerete tra vulcani di bolle di fumo, montagne di bolle volanti e farete amicizia coi suoi stravaganti abitanti insaponati. Il pubblico si scatenerà partecipando al frenetico ballo delle bolle e un piccolo esploratore volontario dovrà superare una prova per entrare in una bolla di sapone gigante! Un’entusiasmante avventura di esotica meraviglia per scoprire la bellezza dei colori e della diversità, con un finale strabiliante che lascerà tutti a bocca aperta.

Lunedì 11 agosto 2025 – ore 21.30 – Ingresso libero

Piazza Vivaldi – Lido Adriano

Matteo Giorgetti – Il varietà della magia

Un buffo personaggio, stanco della giocoleria, decide di intraprendere la carriera da mago, pur essendo un principiante del settore, ma grazie all’aiuto dei bambini riuscirà a fare delle magie veramente inaspettate, stupendosi lui stesso! Così accompagnato dai suggerimenti e dagli incoraggiamenti del pubblico, intraprenderà un piccolo grande viaggio attraverso un mondo magico che lo porterà a imparare e quindi a mostrare tanti classici giochi della magia, non volendo però abbandonare nemmeno le sue capacità di giocoliere, farà si che lo spettacolo diventi un mix tra le due discipline per arrivare carico di entusiasmo ad un finale a sorpresa.