Sabato 17 e domenica 18 Maggio 2025 torna Buongiorno Ceramica!, la manifestazione organizzata da AiCC – Associazione italiana Città della Ceramica, giunta quest’anno alla sua 11° edizione, che coinvolge contemporaneamente 58 comuni italiani in una vera e propria festa diffusa a cui partecipano tutte le realtà impegnate nella produzione e promozione culturale della ceramica artistica e artigianale italiana.

48 ore per esplorare la ricchezza dell’immenso patrimonio prodotto da una tecnica insieme antica e contemporanea, un viaggio che attraversa antichi borghi e centri urbani grandi e piccoli, riconosciuti come territori di “affermata tradizione ceramica”, con le loro botteghe, gli atelier, i musei, le scuole, le gallerie d’arte e gli spazi pubblici. Laboratori per adulti e bambini, mostre, installazioni, visite guidate, performance, appuntamenti enogastronomici, dimostrazioni dal vivo, conferenze ma anche tante contaminazioni con danza, teatro, musica, cinema e letteratura: saranno oltre 500 gli appuntamenti della due giorni di eventi ceramici aperti a un pubblico di appassionati e curiosi. Un invito a incontrare i protagonisti del settore, maestri artigiani e giovani artisti e designer, seguendo percorsi tematici ed esplorando tanto le tradizioni secolari quanto le creatività più innovative. Tutto questo è Buongiorno Ceramica!, un intenso weekend per scoprire insieme la ceramica italiana.

“Celebrando la sua undicesima edizione, nel 2025 Buongiorno Ceramica! torna ancora una volta a essere non solo un vero e proprio festival diffuso della ceramica in tutto il Paese, ma anche una straordinaria occasione per immergersi completamente in un mondo ricco di creatività e passione.” – sottolinea la neo direttrice di AiCC, Nadia Carboni – “È un’occasione imperdibile per riscoprire e valorizzare un patrimonio artistico che ci appartiene e che merita di essere celebrato e condiviso. Dietro a ogni città della rete di AiCC c’è un ecosistema culturale creativo e produttivo, un vero e proprio tessuto vivo che si compone di botteghe artigiane, atelier innovativi, istituzioni culturali e formative che lavorano incessantemente per promuovere l’arte e la cultura”.

“Buongiorno Ceramica! si configura come una straordinaria opportunità per l’artigianato artistico italiano, ed è il risultato di un impegno che, edizione dopo edizione, ha saputo affermare la propria rilevanza. – ha dichiarato il presidente di AiCC Massimo isola, Sindaco di Faenza – Nella rinnovata centralità del Made in Italy all’interno del dibattito pubblico, questa festa diffusa in decine di città si conferma un’iniziativa dinamica ed efficace, capace di esprimersi con un linguaggio contemporaneo ma allo stesso tempo profondamente radicato nella tradizione. Nel corso degli anni, ha saputo affrontare la complessa fase pandemica con un’edizione prevalentemente digitale, per poi tornare a offrire al pubblico la possibilità di visitare le botteghe ceramiche e di prendere parte a un ampio programma eventi pensati per sperimentare il mondo della ceramica nella sua essenza più autentica, secondo le peculiarità di ogni città partecipante.”

Le iniziative si svolgono in contemporanea nell’arco della “due giorni” nelle 58 città italiane della ceramica: Acquapendente, Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Asciano, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Calvello, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Collesano, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Fratte Rosa, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Matera, Mondovì, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, Rutigliano, San Lorenzello, San Pietro in Lama, Santo Stefano di Camastra, Sassuolo, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Tarquinia, Terlizzi, Umbertide, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo.

Questa edizione vedrà inoltre la partecipazione di alcune città della ceramica europee, tra cui Kunštát in Repubblica Ceca, e Caldas da Rainha in Portogallo.