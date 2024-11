“Si è tenuto ieri sera il confronto pubblico fra i cinque candidati alle elezioni per il Consiglio Regionale per il collegio di Ravenna, promosso e organizzato dall’associazione civica Per La Buona Politica all’Ala d’Oro di Lugo, con un grande successo di pubblico viste le quasi 200 persone che hanno gremito la sala conferenze dell’hotel.

Si è parlato di dissesto idrogeologico e pianificazione urbanistica, di sanità, salute e servizi assistenziali, nonché di sicurezza urbana e legalità, di giovani e competitività economico-produttiva del territorio.

Grazie alla professionalità e alla correttezza dei candidati, e all’interesse del pubblico, si sono potuti ascoltare proposte, osservazioni, intenti e considerazioni utili ai presenti per orientare meglio le proprie valutazioni in vista dell’appuntamento delle elezioni regionali previsto per il 17/18 novembre prossimo.

È stata occasione, inoltre, per parlare anche di civismo e di “buona politica” come principi che possono guidare e influenzare positivamente le azioni politiche del presente e del futuro.

Altri elementi di valore a corredo della serata sono stati l’attenzione e l’apprezzamento che relatori e spettatori hanno riservato all’organizzazione.

Tutte le domande raccolte dal pubblico, di cui solo due sono state sorteggiate e poste ai relatori causa limiti di tempo, e una posta direttamente da una rappresentanza di giovani, verranno inviate ai candidati perché ne possano tenere conto per il loro impegno politico.

Tutta l’associazione desidera ringraziare i candidati e i rispettivi staff per la disponibilità e la collaborazione, l’hotel Ala d’Oro per l’ospitalità, tutto il pubblico comprese le forze di sicurezza e le istituzioni presenti per la partecipazione, e inoltre tutti gli associati e simpatizzanti per lo straordinario lavoro svolto per la realizzazione dell’evento e per la fiducia che costantemente riservano all’azione di Buona Politica.”