Buon 2019: aumentano i donatori e le donazioni di sangue all’Avis

Aumentano le donazioni e i donatori di sangue nel territorio faentino. La tradizionale festa della Befana dell’Avis di Faenza ha rappresentato anche l’occasione per tracciare un bilancio sull’annata 2019 dal punto di vista dei donatori. Il 2019 infatti è stato il terzo anno consecutivo iniziato con l’appello dell’Avis per trovare nuovi donatori a causa del crollo del numero delle persone iscritte ai registri dell’associazione, dovuto in particolare al “pensionamento” di molti donatori storici. L’associazione ha quindi fatto partire diverse iniziative pluriennali sia in ambito scolastico, sia nel contesto lavorativo e il 2019 ha portato a raccoglierne i frutti. Continua tuttavia a farsi sentire una forte assenza dei giovani, uno dei nuovi obiettivi per i prossimi anni.