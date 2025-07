Bunge annuncia il completamento con successo della sua fusione, precedentemente annunciata, con Viterra Limited (“Viterra”), segnando la creazione di una società di primo piano in ambito globale nel settore delle soluzioni agribusiness per alimenti, mangimi e carburanti.

Greg Heckman, Amministratore Delegato di Bunge, ha dichiarato: “È un momento cruciale per la nostra azienda e per il nostro team globale, mentre completiamo questa combinazione aziendale trasformativa. Sono grato ai nostri colleghi la cui energia, collaborazione e impegno ci hanno portato a questo traguardo. Insieme, abbiamo formato un’organizzazione più forte con capacità ed expertise migliorate per soddisfare le esigenze in evoluzione dei nostri clienti, massimizzare il valore per i nostri stakeholder e realizzare il nostro scopo condiviso di collegare gli agricoltori ai consumatori per fornire cibo, mangimi e carburanti al mondo. Ora iniziamo il lavoro entusiasmante di unire i nostri team e le nostre operazioni, unendo le nostre forze per realizzare il pieno potenziale di questa combinazione”.

Benefici Strategici e Finanziari della Combinazione

Società Globale di soluzioni Agribusiness completamente integrata: Grazie alle infrastrutture altamente complementari di Bunge e Viterra, la società combinata sarà posizionata per collegare gli agricoltori nelle più grandi regioni di produzione del mondo alle aree con il consumo in più rapida crescita.

Grazie alle infrastrutture altamente complementari di Bunge e Viterra, la società combinata sarà posizionata per collegare gli agricoltori nelle più grandi regioni di produzione del mondo alle aree con il consumo in più rapida crescita. Maggiore capacità di soddisfare le esigenze di mercati sempre più complessi: Un miglior bilanciamento delle catene del valore tra le diverse aree geografiche, l’accesso a più mercati chiave di origine e una rete agricola diversificata che copre tutte le principali colture aumenteranno la capacità della società combinata di fornire soluzioni ai clienti finali in qualsiasi contesto.

Team di gestione con comprovata esperienza di creazione di valore: L’organizzazione combinata unisce due team di gestione di livello mondiale ed è ben posizionata per creare valore significativo per tutti gli azionisti grazie al suo profilo finanziario altamente attrattivo.

Solido profilo finanziario: Si prevede che la combinazione beneficerà di significative sinergie incrementali di rete derivanti da opportunità commerciali congiunte, efficienze di integrazione verticale e un miglioramento dell’ottimizzazione logistica e delle opzioni di trading grazie a una rete più ampia e diversificata. La società combinata si aspetta flussi di cassa relativamente più stabili grazie a una presenza più ampia e diversificata. Il miglioramento del rischio aziendale e del profilo creditizio della società combinata dovrebbe portare a una maggiore efficienza nella struttura del capitale e a vantaggi nel costo del capitale.

Governance e Leadership

La società combinata è guidata da Greg Heckman, Amministratore Delegato di Bunge, e John Neppl, Direttore Finanziario di Bunge. David Mattiske, Amministratore Delegato di Viterra, si unisce al team esecutivo di Bunge nel ruolo di Co-Chief Operating Officer insieme a Julio Garros, recentemente Co-Presidente Agribusiness di Bunge. Come co-COO, supervisioneranno congiuntamente le attività commerciali, incluse le catene globali del valore delle commodity, i team di gestione per paesi/regioni, le iniziative sui carburanti rinnovabili, le soluzioni per l’agricoltura rigenerativa e le operazioni industriali e la sicurezza.

Advisor

Bank of America Securities ha svolto il ruolo di consulente finanziario, mentre Latham & Watkins LLP ha agito come consulente legale di Bunge durante l’intero processo.