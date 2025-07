Il capogruppo di Forza Italia, Alberto Ancarani, ha presentato un’interrogazione dedicata a via Agamennone Vecchi, via Thaon de Revel e via Spalato a Marina di Ravenna, tre strade dove le carreggiate e i marciapiedi presentano buche, cedimenti e altri segni di ammaloramento dell’asfalto.

L’interrogazione:

“PREMESSO CHE

• Via Agamennone Vecchi costituisce un asse viario importante per la circolazione a Marina di Ravenna, e riveste quindi un ruolo fondamentale per la mobilità interna della località, soprattutto nei periodi di maggior afflusso turistico;

• Anche via Thaon de Revel e via Spalato presentano un livello di frequentazione elevato, sia veicolare che pedonale, specie durante la stagione estiva;

• In tutte e tre le vie – Agamennone Vecchi, Thaon de Revel e Spalato – si riscontrano ammaloramenti significativi dell’asfalto, sia sul piano viabile che sui marciapiedi, con buche, cedimenti e dissesti che costituiscono pericolo per la circolazione e la sicurezza dei cittadini;

CONSIDERATO CHE

• L’amministrazione comunale ha tra i suoi compiti quello di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei marciapiedi, anche al fine di prevenire incidenti e contenziosi;

• La stagione estiva è già in corso e Marina di Ravenna è soggetta a un notevole incremento di traffico, sia veicolare che pedonale;

INTERROGA il Sindaco e la Giunta per sapere:

• Se siano a conoscenza delle condizioni di degrado sopra descritte in via Agamennone Vecchi, via Thaon de Revel e Via Spalato;

• Se siano stati effettuati sopralluoghi tecnici e, in caso affermativo, quali esiti abbiano prodotto;

• Se l’amministrazione intenda intervenire, e in quali tempi e modalità, per ripristinare la sicurezza e la fruibilità della sede stradale e dei marciapiedi delle suddette vie;

• Quali risorse siano state eventualmente stanziate o si intendano stanziare per la realizzazione degli interventi necessari.”