Buche, crepe e radici lungo la ciclabile di via Granarolo

Fra i collegamenti che a Faenza avrebbero necessità di nuovo asfalto, c’è anche la pista ciclabile di via Granarolo, in questa parte dell’anno ancora più fondamentale, visti i tanti lavoratori che dalla città si spostano in bicicletta nelle prime campagne attorno a Faenza, assunti stagionalmente dalle aziende agricole. Eppure, sovente, i ciclisti prediligono, al percorso protetto per bici e pedoni, la provinciale altamente frequentata da auto e camion. Purtroppo, infatti, la ciclabile di via Granarolo è martoriata nel lungo tratto extraurbano e nella sezione che attraversa la zona industriale faentina. Buche, asfalto crepato, in più punti spaccato o sollevato dalle radici degli alberi.