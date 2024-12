Alcuni cittadini del Borgotto hanno segnalato al Comune che si è creata un buca nell’argine interno la fiume , presso via Fratelli Bandiera 12/14. Secondo la ricostruzione dei residenti la buca “si è creata in seguito al posizionamento della pompa idrovora a settembre 2024. La pompa ha “scavato ” la terra e creato una buca nell’ argine. Dopo la segnalazione al Comune, qualcuno ha posizionato dei sacchi di sabbia (inutili a dir poco) e la risposta è sempre la stessa: ‘Abbiamo comunicato alla ditta incaricata di ripristinare il danno’ ”. Sono passati più di due mesi e la buca è ancora lì, creando preoccupazione negli abitanti del Borgotto.

“Inutile dire che il problema è grave, in quanto, se dovesse venire una piena, l’argine in quel punto è compromesso e potrebbe cedere.

Forse il Comune si è dimenticato, ma proprio in quello stesso punto, a maggio 23, l’argine aveva rotto devastando tutto il quartiere Borgotto. Coincidenza?

Quindi, il Comune deve accertarsi che la ditta ripristini l’argine danneggiato nel più breve tempo possibile , e anche che le pompe idrovore vengano posizionate in un certo modo (magari mettendo un telo sotto il tubo, in modo tale che il peso del tubo non “corroda” la terra) . Perché altrimenti la pompa porta ad un danno invece che ad un beneficio”.