Nella serata di ieri, martedì 25 agosto, poco prima delle ore 22, un 17enne alla guida di una moto Malaguti è stato sbalzato in strada nell’impatto con un’auto Renault in una curva sulla Brisighellese al bivio per Reda. La moto è andata distrutta. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, il 118 con ambulanza e automedica. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in elimedica. L’automobilista, invece, una ragazza, shoccata è stata portata all’ospedale di Ravenna.