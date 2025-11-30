Si è svolta al Pala De André di Ravenna, dal 14 al 16 novembre 2025, la 1ª Prova Nazionale del Gran Premio Giovanissimi di spada maschile e femminile. Una tre giorni affollatissima, con numeri altissimi in ogni categoria e risultati più che positivi per il Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima.

Il risultato di maggior prestigio arriva dalla categoria Giovanissimi, dove Lorenzo Feliciani conquista una splendida medaglia di bronzo, classificandosi 3° su 161 atleti. Una prova di grande carattere e tenacia che conferma la sua crescita tecnica e competitiva.

Buone prestazioni anche nella categoria Maschietti, con Lenny Laghi 37° e Pietro Ioli che entra nel tabellone dei 64 tiratori italiani, chiudendo 62° su 144 partecipanti.

Nella categoria Ragazze, ottimo 27° posto per Bianca Ioli, ad un passo dalle prime 16; bene anche Bianca Rapposelli (58ª) e Rebecca Chantal Rovigatti, tutte protagoniste in un gruppo composto da 167 atlete.

Per la categoria Ragazzi, Giacomo Romboli raggiunge il 53° posto, vicino al tabellone dei migliori 32 in Italia, seguito da Giacomo Fantini, Leon Montanari e Alessandro Raggi in una categoria che contava 231 atleti.

Buoni segnali anche dalle Allieve cervesi: Giulia Neri chiude 51ª, Matilde Gianfanti 58ª entrando nel tabellone delle 64, poi Valentina Righi 74ª e Megan Fusconi, tutte impegnate in una prova con 167 partecipanti.

Nella categoria Allievi, Achille Tahirovic disputa una buona gara, mentre è assente per influenza Lorenzo Paganelli.

Grande soddisfazione anche per il rientro dall’estero del maestro Mattia Pedone, che conquista la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo Master (categoria 1–2) nel team azzurro, rappresentando l’Italia nella spada maschile.

Successi anche nel weekend successivo a Roma, alla Prima Prova Nazionale Cadetti: Alessandro Moretti entra nei primi 64 su 222 atleti. Ben qualificati e protagonisti anche Samuel Quartieri, Diego Rustighi e Luca Righi.

Un bilancio complessivo ricco di soddisfazioni per il Circolo della Spada Cervia–Milano Marittima, che festeggia l’impegno, la determinazione e la crescita continua del suo numeroso gruppo di giovani atleti, insieme allo staff tecnico.