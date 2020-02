Al Polish Para Open di Wladyslawowo si sono concluse le gare di singolare, nelle quali l’Italia, guidata dal direttore tecnico Alessandro Arcigli e dal tecnico Donato Gallo, ha collezionato una bellissima tripletta di medaglie, con i due argenti di Michela Brunelli e Matteo Parenzan e il bronzo di Carlotta Ragazzini.

In classe 2-3 la veterana Michela Brunelli (nella foto), vicecampionessa europea in carica, in semifinale si è imposta per 3-1 (4-11, 11-2, 12-10, 11-8) sulla giapponese Yukimi Chada e in finale è stata battuta per 3-1 (13-11, 3-11,10-12, 8-11) dalla croata Andela Muzinic. La veronese, sulla situazione di un set pari, nel terzo conduceva per 7-1 ed è stata rimontata dall’avversaria. Fantastico risultato, comunque, per lei, che va ad arricchire un palmares invidiabile.

Gli altri podi sono stati conquistati da due giovanissimi. In classe 6 il 16enne Matteo Parenzan ha prevalso in semifinale per 3-0 (11-6, 11-6, 11-6) sul greco Georgios Mouchthis e nell’atto conclusivo è stato superato per 3-0 (6-11, 8-11, 6-11) dal cileno Cristian Dettoni. Per il triestino, che vantava già un bronzo al Czech Open 2018, si è trattato del miglior piazzamento ottenuto in singolare.

In classe 4-5 la 18enne Carlotta Ragazzini ha lottato nel penultimo turno contro la turca Irem Oluk, perdendo per 3-2 (9-11, 6-11, 11-6, 11-9, 8-11). La faentina era già stata terza al Czech Open del 2018 e al Lignano Master Open del 2019 e dunque quello odierno è il terzo bronzo in un Open assoluto per lei.

La 19enne Elena Elli in classe 7-8 nei quarti è stata sconfitta per 3-1 (5-11, 12-10, 8-11, 9-11) dall’ungherese Zsofia Arloy. Stessa sorte in classe 3 per il 21enne Matteo Orsi, che aveva di fronte il coreano Kim Jin Sung ed è stato rimontato da 2-0 a 2-3 (11-3, 11-7, 8-11, 8-11, 7-11).

Sono intanto già iniziati gli incontri dei gironi delle gare a squadre. In classe 1-2 Brunelli e Ragazzini nel Gruppo A affronteranno alle ore 18 le croate Andela Muzinic ed Helena Dretar e la serba Ana Prvulovic e alle 20 la turca Irem Oluk e la croata Jelena Sisic.

In classe 6-8 Elli e le tedesche Juliane Wolf e Stephanie Grebe saranno opposte nel gruppo unico a cinque team oggi alle 17 alla svedese Emelie Endrea e Frederique Van Hoof e alle 19 alle ungheresi Zsofia Arloy e Dora Molnar e domani alle 10,45 alle norvegesi Aida Dahlen, Merethe Tveiten e Nora Korneliussen e alle 15,45 alle polacche Dajana Jastrzebska e Katarzyna Marszal.

In classe 1-2 Federico Crosara e il polacco Tomasz Jakimczuk incontreranno nel round robin a tre oggi alle 15 i cechi Jiri Suchanek e Martin Zvolanek e alle 18 i coreani Joo Young Dae e Kang Chang Young.

In classe 3 nel Gruppo A Orsi e il ceco Petr Svatos sfideranno alle 17 il tedesco Jan Guertler e il francese Sylvain Noel e alle 19 l’irlandese Colin Judge e l’israeliano Shmuel Ben Asor .

In classe 6 nel gruppo unico a cinque Parenzan e il britannico Martin Robert Perry avranno come avversari oggi alle 17 il danese Malthe Storgaard e il polacco Piotr Manturz e alle 19 gli israeliani Danny Bobrov e Gilad Skop e domani alle 10,45 i greci Marios Kanellis Chatzikyriakos e Georgios Mouchthis e alle 13,45 il cileno Cristian Dettoni e il tedesco Benedikt Muller.

In classe 9-10 nel Gruppo A Lorenzo Cordua e il greco Alexandros Diakoumakos se la vedranno oggi alle 15 con i russi Iurii Nozdrunov e Pavel Lukyanov e alle 19 con i francesi Giles De La Bourdonnaye e Lucas Didier.