Nel pomeriggio di ieri il centro storico di Brisighella si è animato da una serie di iniziative natalizie promosse dal Comune di Brisighella, in collaborazione con la Pro Loco di Brisighella e l’associazione AE – All Event.

Per la seconda domenica consecutiva si sono svolti i mercatini di Natale in via degli Asini e in piazza Marconi, che hanno accompagnato cittadini e visitatori lungo le vie e le piazze del centro storico, contribuendo a creare un clima di festa diffuso.

Momento centrale del pomeriggio quello di piazza Carducci dove, intorno alle ore 15.30, si è svolto il saluto delle istituzioni e lo scambio di auguri con la cittadinanza. A seguire si sono tenuti il brindisi natalizio e la distribuzione gratuita di panettone per i presenti. Sotto l’albero di Natale, i bambini delle scuole elementari hanno intonato canti natalizi, mentre i punti di ristoro ed il tradizionale falò animavano la piazza. A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stato il Sindaco Massimiliano Pederzoli, insieme all’Assessore Dario Laghi e alle consigliere comunali Tiziana Bertelli e Francesca Bosi.

Di seguito la fiaccolata dei Babbi Natale che ha attraversato le vie del centro storico richiamando l’attenzione di famiglie e bambini presenti e diventando uno dei momenti più partecipati della giornata. A completare l’atmosfera natalizia l’aperitivo in stile après-ski, che ha offerto un ulteriore momento di incontro e convivialità. L’allestimento, arricchito dalla presenza di neve artificiale, ha contribuito a creare un suggestivo contesto scenografico, rafforzando il clima di festa e partecipazione nel centro storico.

L’Amministrazione comunale ringrazia la Pro Loco di Brisighella, l’associazione AE – All Event e tutti i volontari coinvolti per la collaborazione e l’impegno nell’organizzazione delle iniziative natalizie.