Per la settimana dedicata alla Festa del Monticino, venerdì 06 settembre il Circolo Anspi G.Borsi di Brisighella ha deciso di organizzare per il secondo anno consecutivo una Festa Vintage “Brisighella 80-’90” con la partecipazione dei “Qluedo” e il loro bellissimo spettacolo live disco music ’80-’90-‘2000 che ci riporterà a ballare tutte quelle canzoni che ci hanno fatto divertire in quegli anni spensierati. Anni in cui Brisighella era riferimento del territorio con le sue Terme, la Grotta e Gigiolè solo per ricordare i luoghi più iconici.

Una serata ad ingresso libero aperta a tutti, dai più ai meno giovani, dove poter ridere, bere, mangiare e ballare accompagnati da mitiche canzoni e dalle più belle sonorità degli ultimi decenni del secolo scorso.

Programma della serata:

A partire dalle 19.30, il programma della serata prevede l’allestimento di una mostra di vespe d’epoca a cura del Vespa Club Faenza, un piccolo mercatino e l’apertura dello Stand gastronomico all’interno del Circolo Anspi G.Borsi in Via Fossa 12, in pieno centro a Brisighella.

Nel campo sportivo parrocchiale alle 20.15 primo spettacolo con il ritorno in concerto de “I Bondage”: un viaggio nella musica country e rock dal delta del Mississippi agli slums londinesi. Bob Dylan, Lou Reed, Neil Young, Rolling Stones sono i loro artisti di riferimento. I Bondage sono: Filippo Olivucci – voce e chitarra acustica, Mirko Monduzzi e Damiano Missiroli – chitarre varie, Walter Ballardini – batteria e percussioni, Renato Verri – Basso elettrico.

Alle 21.30 il campo sportivo del Circolo Anspi G.Borsi si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con lo spettacolo di musica dance 80/90/2000 de “I Qluedo”, band nata nel 2010 come gruppo di tributo alla disco Ottanta, aprendo gli spettacoli di Ivana Spagna, Loredana Bertè ed altri. Dal 2018 hanno evoluto il loro sound, diventando una party band che tocca molti stili musicali, da quelli anni ’90 a quelli più attuali. I Qluedo oggi sono diventati un punto di riferimento per le tante feste revival e sono composti da sette elementi, 2 cantanti solisti, 2 coriste ballerine e 3 strumentisti, che uniscono elettronica e acustica come nei mitici anni ’80.

Energia travolgente e un sound coinvolgente in una sinergia di effetti speciali, luci e abiti vintage saranno gli ingredienti che renderanno la serata un evento memorabile che vi farà ballare con i maggiori evergreen degli anni ’80 e ’90 mixati con i successi dance più attuali. A seguire la serata continuerà con un DJ set hits ‘80-’90.

Tutto il ricavato sarà devoluto alla parrocchia di Brisighella per le importanti ristrutturazioni in corso della Collegiata di San Michele Arcangelo e della Chiesa del Monticino.