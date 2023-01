L’Amministrazione Comunale di Brisighella ha deciso di intitolare l’attuale Piazzale chiamato Parcheggio degli Ulivi, o delle Poste, a Norma Cossetto, studentessa istriana di 24 anni uccisa nell’autunno del 1943 dai partigiani di Tito e gettata in una foiba, insieme ad altre decine di italiani.

Nel 2005 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha conferito a Norma Cossetto la Medaglia d’Oro al Merito Civile con la seguente motivazione: “Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio. 5 ottobre 1943 – Villa Surani (Istria)”.

La cerimonia di intitolazione è prevista per il prossimo anno, ovvero nel 2024, il 10 febbraio in occasione del “Giorno del Ricordo”, giornata istituita in memoria delle vittime delle foibe e del tragico esodo degli italiani di Istria e Dalmazia.