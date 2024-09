Il 7 e l’8 settembre torna a Brisighella l’Antica Sagra del Monticino.

Sabato 7 settembre alle ore 20.30 appuntamento in Piazza Carducci per la 51esima edizione della Frusta D’oro, con la Banda del Passatore e le bande ospiti di Casola Valsenio e Castel Bolognese.

Durante la serata gara di Frusta per le diverse categorie di frustatori (sciucaren) con giuria di qualità.

Dalle 19.00 in via Fossa stand gastronomico del Circolo Borsi e Food truck in Piazza Carducci.

Domenica in centro storico dalle ore 10.00 e per tutta la giornata: mercati, esposizione auto storiche e Luna Park nel Piazzale Stazione. Laboratori per bambini e famiglie con Monica Solaroli. Attivo il trenino panoramico per tutta la giornata.

Dalle ore 11.30 in via Fossa sarà in funzione lo Stand Gastronomico con l’associazione Feste Medioevali, in collaborazione con il Circolo Borsi e gli Amici di Marina di Ravenna.

Durante la giornata musica e animazione in Piazza Marconi e in Piazza Carducci.

I Ristoranti e i punti vendita del centro confermeranno, ancora una volta, l’alta vocazione artigianale e culinaria di Brisighella.

I Musei brisighellesi saranno aperti durante tutto il week end.

Rocca Manfrediana venerdì ore 10-12 – 16-18, sabato e domenica 10-12.30, 15-19.

Museo Ugonia: sabato e domenica ore 10-12.30, 15-19.

INTERO € 5,00 – RIDOTTO € 4,00 per gli studenti da 7 a 25 anni di età (previa esposizione di un documento o tessera universitaria) – GRATUITO per i bambini fino ai 6 anni, persone con disabilità e accompagnatori.

Torre dell’Orologio sabato e domenica ore 10.00 – 19.00 (ingresso gratuito).

La Sagra ha sempre confermato un’antica devozione ed il piacere della tradizione, diventando una piacevole occasione per trascorrere una giornata nel Borgo Medioevale di Brisighella in attesa degli eventi autunnali: il 21 e 22 settembre nel convento dell’Osservanza si svolgerà il Festival dei Cammini (quarta edizione) e a seguire le Sagre d’autunno il 19 e 26 ottobre e le Quattro sagre per Tre Colli il 3-10-17-24 novembre 2024.