In occasione della tradizionale Settimana del Monticino, il Circolo ANSPI G. Borsi di Brisighella, in collaborazione con i ragazzi del @lovemarket, organizza per il terzo anno consecutivo il Vintage Party “Brisighella ’80-’90”, che si terrà venerdì 12 settembre nel cuore del centro storico, in Via Fossa 12.

Una serata all’insegna della musica, dello stile retrò e del divertimento per tutte le età:

Ore 18.00 – 23.00 : Vintage Market con abbigliamento anni ’80-’90, articoli secondhand, handmade e creazioni uniche.

: con abbigliamento anni ’80-’90, articoli secondhand, handmade e creazioni uniche. Ore 19.00 : Aperitivo musicale con duo acustico rock anni ’80-’90.

: con duo acustico rock anni ’80-’90. Ore 19.30 : Apertura stand gastronomico – si beve, si mangia e si balla!

: – si beve, si mangia e si balla! Ore 21.00: Live Disco Show dei Qluedo, che quest’anno festeggia 15 anni di attività. I Qluedo condurranno il pubblico in un viaggio musicale capace di unire intere generazioni. A seguire, dj set con i più grandi successi degli anni ’80, ’90 e 2000, garantendo ritmo e ballo fino a tarda sera.

Durante la serata saranno presenti:

Area giochi per bambini

Animazione

Speciale photoset a tema vintage per immortalare i vostri look anni ’80-’90. Venite vestiti a tema e diventate protagonisti della festa!

Ingresso libero e aperto a tutti. Un’occasione perfetta per rivivere le atmosfere vintage, gustare buon cibo e ballare sotto le stelle. Venite vestiti a tema e diventate protagonisti della festa!

Ricordiamo che in occasione della Domenica del Monticino, domenica 14 settembre a pranzo, sempre nello stand gastronomico in Via Fossa 12, il Circolo Anspi G.Borsi proporrà specialità di mare e di terra.