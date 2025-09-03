In occasione della tradizionale Settimana del Monticino, il Circolo ANSPI G. Borsi di Brisighella, in collaborazione con i ragazzi del @lovemarket, organizza per il terzo anno consecutivo il Vintage Party “Brisighella ’80-’90”, che si terrà venerdì 12 settembre nel cuore del centro storico, in Via Fossa 12.
Una serata all’insegna della musica, dello stile retrò e del divertimento per tutte le età:
- Ore 18.00 – 23.00: Vintage Market con abbigliamento anni ’80-’90, articoli secondhand, handmade e creazioni uniche.
- Ore 19.00: Aperitivo musicale con duo acustico rock anni ’80-’90.
- Ore 19.30: Apertura stand gastronomico – si beve, si mangia e si balla!
- Ore 21.00: Live Disco Show dei Qluedo, che quest’anno festeggia 15 anni di attività. I Qluedo condurranno il pubblico in un viaggio musicale capace di unire intere generazioni. A seguire, dj set con i più grandi successi degli anni ’80, ’90 e 2000, garantendo ritmo e ballo fino a tarda sera.
Durante la serata saranno presenti:
- Area giochi per bambini
- Animazione
- Speciale photoset a tema vintage per immortalare i vostri look anni ’80-’90. Venite vestiti a tema e diventate protagonisti della festa!
Ingresso libero e aperto a tutti. Un’occasione perfetta per rivivere le atmosfere vintage, gustare buon cibo e ballare sotto le stelle. Venite vestiti a tema e diventate protagonisti della festa!
Ricordiamo che in occasione della Domenica del Monticino, domenica 14 settembre a pranzo, sempre nello stand gastronomico in Via Fossa 12, il Circolo Anspi G.Borsi proporrà specialità di mare e di terra.