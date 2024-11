“La Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae ha come obiettivo di coniugare lo sport e la rievocazione storica del territorio della Val Lamone, “Il Palio della Manesca di Brisighella”, è un evento che racchiude in sè mesi di allenamento e ricerche storiche sul territorio.

Grazie a un “Mastro Balistraio”, socio della Contea, costruttore di balestre storiche di tipo “manesco”, effettuiamo l’allenamento al tiro con particolare attenzione alla sicurezza, per fare avvicinare alla disciplina giovani e ragazze.

La terza edizione consolida la definizione di “Palio” attraverso il pannello ligneo, donato dalla nosta Associazione al Comune di Brisighella, ove è artisticamente rappresentata la Valle Lamone con i quattro castelli in gara.

Nella parte inferiore del palio sono riportati i nomi dei balestrieri e dei castelli vincitori delle

precedenti edizioni.

Il 2024 vede il debutto dei 4 gonfaloni fatti realizzare dalla Contea Brassichellae et Vallis Hamoniae con i colori dei 4 castelli che agli inizi del VX secolo dominavano militarmente la val Lamone.

Castrum Brasichellae, Castrum Rontana, Castrum Calamelli, Castrum Sancti Cassiani (Brisighella, Rontana, Calamello, San Cassiano)

Oltre ai balestrieri di Brisighella della Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae, saranno presenti una decina di balestrieri della Compagnia d’arme et caccia de li Squarzacoje di Saletto (PD)

Le attività si svolgeranno all’interno del parco Nassiriya a Brisighella a partire dalle ore 10,00 con una breve pausa pranzo, per poi terminare con la premiazione dei vincitori alle 16,30/17,00 circa.

Alle 11,00 circa Sarà effettuato un corteo con tutti i balestrieri per le vie del Borgo l’ingresso è a offerta libera.

In contemporanea con il palio saranno in funzione gli stand gastronomici della sagra del tartufo organizzata dalla Proloco di Brisighella.

Svolgimento

I Balestrieri (circa 20) saranno tramite sorteggio suddivisi in 4 squadre che rappresenteranno i 4 castelli della valle.

I balestrieri tirano in abbigliamento militare,( Gambeson e bacinetto come dotazione minima.) dotati ognuno di una faretra e una Balestra Manesca da un piede, si sfideranno in 3 PROVE, tra le quali:

Tiro alla Barbuta:

Tiro di precisione a una sagoma raffigurante un elmo.

Tiro con la clessidra:

Tiro in velocità quante più verrette avranno centrato il bersaglio in un minuto misurato con la clessidra maggiore sarà il punteggio.

Tiro agli scudi:

Tiro a bersagli ribaltabili a forma di scudo.

Alla fine si avrà il balestriere vincitore della gara sommando le varie prove.

Sommando i punteggi dei balestrieri delle squadre si decreterà il miglior castello della Val Lamone.”