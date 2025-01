L’Amministrazione Comunale di Brisighella fa il punto su alcune tematiche importanti per il territorio e la cittadinanza brisighellese.

La prima tematica riguarda Teatro Pedrini. In questi giorni si sta insediando il cantiere per interventi finanziati con oltre un milione di euro. L’obiettivo è quello di riconsegnare ai brisighellesi, dopo più di vent’anni, un Teatro pienamente funzionante.

“Non appena conclusi i lavori – dichiara il sindaco Massimiliano Pederzoli – si potranno riprendere quelle attività culturali che in passato si svolgevano nel nostro Teatro”.

L’Amministrazione comunica inoltre che si stanno completando i lavori della Galleria Comunale, cosiddetta Galleria della Manica, col finanziamento di 150.000 euro ottenuto dal Comune di Brisighella dal Gal Altra Romagna.

Infine, l’Amministrazione informa la cittadinanza che, essendosi risolta, seppure con molto ritardo, la questione del fallimento della Società delle Terme, il Comune sta partecipando al Bando Regionale di Riqualificazione Urbana. Tale bando potrà portare un finanziamento di quasi un milione di euro per dare ai cittadini di Brisighella la Piscina Comunale.

L’accordo con la Società delle Terme, in base a quanto previsto dal Regolamento del Bando Regionale, è di avere la disponibilità del bene per almeno vent’anni.