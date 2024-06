Parte, giovedì 27 giugno alle ore 21.15, l’edizione 2024 della rassegna Teatro Ragazzi al Borgo di BRISIGHELLA, ospitata al Teatro all’aperto di via Spada e compreso nel più ampio cartellone di Brisighella Sogno d’Estate. Organizzata dall’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con Pro Loco di Brisighella, la rassegna proseguirà per quattro giovedì sera consecutivi con spettacoli a ingresso gratuito.

L’inaugurazione dell’edizione 2024 è affidata alla compagnia TCP Tanti Cosi Progetti con lo spettacolo Granny e Lupo, presentato in “Prima Nazionale” al Festival Colpi di Scena. Scritta da Danilo Conti e Antonella Piroli, la pièce è una nuova produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Lupo ha una notte molto movimentata: in compagnia di Volpe ne combina tante pur di rubare qualcosa da mangiare, ma, scoperto, viene più volte malmenato e, dolorante, è costretto a muoversi aiutato da un bastone. Volpe lo abbandona, scoppia una tempesta, l’oscurità diviene impenetrabile e Lupo si rifugia in una capanna abbandonata nella quale ha trovato riparo Capra. Il buio è talmente denso che i due non riescono a vedersi e Lupo crede di avere a che fare con un suo simile… e così anche Capra. I due trascorrono la durata del temporale conversando e raccontando. Quando finisce il maltempo Lupo e Capra si salutano con l’impegno di ritrovarsi il giorno dopo per fare insieme colazione. L’alba è ancora lontana e Lupo, per placare la sua famelica fame, vaga per il bosco in cerca di cibo e giunge ad una casetta. Sicuro di trovare qualcosa da mettere sotto i denti riesce, dopo diversi tentativi, a entrare.

È la casetta di Granny, che altri non è che la nonna di Cappuccetto Rosso, ma la casetta è vuota.

Lupo scopre che Granny è già stata mangiata da un altro lupo, quello ufficiale della fiaba, e si dedica a rovistare. Ingordo, divora tutto quello che trova e infine decide di trascorrere lì il resto della notte: un lettino è pronto, la casetta sembra accogliente… ma non tutto è come sembra. La casetta non è vuota, infatti, in realtà, lo spirito di Granny abita ancora quel luogo e appare in sogno ai malcapitati visitatori.

Teatro d’attore, pupazzi e oggetti animati

I prossimi appuntamenti

La rassegna proseguirà giovedì 4 luglio con Nico cerca un amico della compagnia Il Baule Volante. Nico è un topolino felice, gli piace leggere, mangiare, giocare da solo o con i suoi amici topi e nulla gli manca nella sua casetta in riva al mare. Ma un giorno riceve un regalo, un libro con le figure di tutti gli animali del mondo: zebre, balene, giraffe, dinosauri! E rimane stupito nel vedere tutti quegli animali che non conosceva prima, tutti bellissimi e diversi tra loro… Decide quindi di partire, alla ricerca di nuovi amici…

Giovedì 11 luglio sarà la volta di 7 in 1 colpo della compagnia Fontemaggiore / Il Laborincolo. Giovanni è un piccolo sarto dai baffi lunghi e dalle gambe corte che saltella per la sua bottega tra le stoffe colorate. Un giorno mentre si trova ad affrontare 7 mosche furbette che tentano di rubargli la marmellata. E lui, le fa fuori in un colpo! È tanto orgoglioso della sua vittoria che se lo scive addosso: ”7in1 colpo”. Ma non ha scritto mosche! Così nasce l’equivoco che lo porta davanti a un nemico ben più pericoloso di una mosca…

In chiusura di rassegna, giovedì 18 luglio, Enrichetta dal ciuffo della compagnia Teatro Perdavvero. Enrichetta dal Ciuffo era una bambina brutta, tanto brutta da fare spavento. Aveva i piedi storti, le gambe storte, la schiena curva e un ciuffettino di capelli. Così decisero di chiamarla Enrichetta dal Ciuffo. Ma quanto questa bambina era brutta tanto sarebbe diventata intelligente e simpatica e avrebbe avuto il dono di far divenire intelligente e simpatica la persona di cui si fosse innamorata sopra tutte le altre…