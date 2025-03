Brisighella: si valuta la delocalizzazione per le case vicino al fiume

Quantificare i danni dell’ultima ondata di maltempo a Brisighella al momento non è ancora possibile. Da una parte la verifica su tutto il territorio comunale delle conseguenze della pioggia e della nuova esondazione del Lamone è ancora in corso, dall’altra il terreno lungo le colline potrebbe ancora muoversi e generare nuove frane, come avvenuto in via Valnera, vicino al confine con la Toscana, dove si è intervenuto in urgenza, ma dove sarà necessario un progetto più risolutivo. Mettere in sicurezza la zona del campo sportivo e delle terme sarà la priorità. Ma si tratta di interventi troppo grandi, che non sarà il Comune a gestire. Al momento sono stati stanziati 850 mila euro per due progetti di riqualificazione dell’impianto Sangiorgi di via Canaletta, ma risalgono a ben prima dell’ultimo fine settimana. Intanto, le famiglie colpite dalla nuova alluvione stanno ancora lavorando per ripulire le case