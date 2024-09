Il 21 e 22 settembre, il borgo medievale di Brisighella, uno dei più belli d’Italia, si animerà con la quarta edizione del Festival dei Cammini. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Brisighella in collaborazione con numerose realtà locali, si svolgerà nell’incantevole cornice dell’Ex Convento dell’Osservanza.

Nato nel 2019, il Festival dei Cammini si è affermato come un punto di riferimento per gli amanti del trekking e del turismo lento. Grazie al sostegno del GAL Altra Romagna, della Regione Emilia-Romagna e di tutti i professionisti che hanno collaborato per la sua realizzazione, il Festival offre un’opportunità unica per scoprire i sentieri più suggestivi della Romagna e per immergersi nella natura incontaminata del Parco Regionale della Vena del Gesso, recentemente riconosciuto dall’UNESCO.

Per due giorni, Brisighella si trasformerà in un punto di incontro per appassionati di trekking, escursionisti e semplici curiosi. Inoltre, durante il Festival, verrà distribuito il “Taccuino dei Cammini 2024”, una piccola guida che accompagnerà turisti e camminatori alla scoperta dei cammini che attraversano il territorio romagnolo, tra borghi antichi e paesaggi mozzafiato.

Novità di quest’anno è il Festival dei Libri, una naturale prosecuzione del lavoro svolto dalla Pro Loco di Brisighella nelle precedenti edizioni del Festival dei Cammini. “Il Cammino può avere diverse dimensioni, non solo quella fisica. I libri ben rappresentano il viaggio in tutte le sue forme, portandoci in luoghi ed epoche diverse e guidandoci nell’esplorazione dei sentimenti e dell’animo umano”, sostiene Anna Borsarelli – curatrice dell’area libri. Protagonisti del Festival che integra perfettamente l’offerta culturale del borgo di Brisighella, saranno libri: narrativa di viaggio, storia, natura, romanzi di formazione, poesia, narrativa per bambini e molto altro. Case editrici e autori provenienti da tutta la Romagna e oltre saranno presenti per colloquiare con i visitatori e firmare copie dei loro libri. Saranno attive un’area per lo “Speed Reading” dove chiunque potrà leggere una poesia o l’incipit di un libro e, una “Reading Area” dove fermarsi a leggere in tranquillità. Le presentazioni dei libri si terranno nella splendida sala del Refettorio, con appuntamenti imperdibili nel pomeriggio di sabato e domenica. Tra gli ospiti di punta, Marcello Simoni ci condurrà direttamente nel medioevo tra complotti ed esoterismo con il suo nuovo bestseller “L’enigma del cabalista”.

Nel Chiostro dell’Osservanza sarà allestita e inaugurata sabato 21 settembre alle ore 16,30 la mostra di Alberto Mingotti – Scultura colorata – artista scultore faentino di grande spessore vincitore del premio Versari 2023.

Inoltre, le serate del Festival saranno animate da spettacoli e concerti. Dalle 18,00, apertura dello stand gastronomico a cura dell’Associazione Feste Medievali di Brisighella, dove sarà possibile gustare i piatti tipici della tradizione romagnola.

Sabato 21 sarà presente al Festival La Scuola Masironi di Brisighella “Ensemble di violino e chitarre” diretto da Davide Fabbri nel chiostro dell’Osservanza.

Sempre nella giornata di sabato, alle ore 20,00 nella chiesa dell’Osservanza concerto del Duo L’Amaranta: dal titolo “La rosa bianca” Lucia Cortese e Marta Celli voci e arpe celtiche, e dalle ore 21.00/21,30 nel parco dell’Osservanza il concerto dei Santa Balera che animeranno la serata con il loro repertorio di liscio romagnolo, una musica che fa divertire tutte le generazioni. La Nuova Orchestra Santa Balera è composta da giovani talenti che hanno saputo rinnovare e mantenere viva questa tradizione musicale.

Domenica 22 sarà la volta dello spettacolo Live di Maria Pia Timo, attrice e comica di Faenza, nota per i suoi monologhi brillanti e la sua capacità di raccontare storie con ironia e profondità (mariapiatimo.it).

Alle 10:30, presso il refettorio del convento, si terrà la conferenza “Il Circuito dei Cammini dell’Emilia Romagna e la Valorizzazione dei Territori”. Interverrà in video-call la Dott.ssa Monica Valeri, responsabile del progetto Circuito Cammini e Vie di Pellegrinaggio – Turismo Religioso per APT Regione Emilia-Romagna. La conferenza sarà trasmessa in streaming e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali del Gal L’Altra Romagna, dei Cammini e altre autorità.

Alle 19:30, nella chiesa dell’Osservanza, si terrà la lettura/concerto: “Rime d’Amore” – Torquato Tasso, con Giovanni Tonelli alla voce, accompagnato dall’arpa celtica di Marta Celli.

Alle ore 22,00 nel Chiostro dell’Osservanza chiuderà il Festival il musicista Carlo Calderano.

Questi due giorni saranno un’esperienza unica da vivere nel cuore della Romagna. Il caratteristico borgo di Brisighella, con le sue torri medievali, la tipica e famosa “Via degli Asini” e la chiesa romanica Pieve del Tho, offre uno scenario unico per vivere un’esperienza indimenticabile. Il Festival dei Cammini è l’occasione perfetta per immergersi nella storia e nella cultura di questo borgo, assaporare la cucina locale e stringere nuove amicizie.

Durante le giornate, all’interno del Convento saranno allestiti vari punti informativi sui Cammini italiani in Romagna, insieme ad esposizioni varie, laboratori per bambini, stand di artigianato locale e tipicità del territorio. Inoltre, domenica 22, sarà presente in P.zza Carducci (centro storico) il trenino panoramico, che permetterà di salire alla Rocca e alla Torre dell’Orologio aperti al pubblico dalle ore 10-12,30 / 15,00-19,00.