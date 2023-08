In programma mercoledì 30 agosto la cena dei Savori, la serata finale dell’Arca dei Savori nel Convento Emiliani di Fognano, luogo suggestivo e pieno di storia e cultura del territorio.

In scena 4 chef e i prodotti della Romagna (Olio Brisighella, Carciofo Moretto, Scalogno di Romagna IGP, Galletto Romagnolo, Suino nero Mora di Romagna, Formaggi, Pesca Buco Incavato – Presidio Slow Food):

MIGUEL GOMEZ (Osteria del Sale, Brisighella), Zuppa fredda di pomodoro con burratina e acciughe

REMO CAMURANI (Ristorante Cà Murani, Faenza) Lasagna alle melanzane fritte, sugo di San Marzano alla brace e pecorino fresco

LORENZO BUTI (Ristorante Relais Mevigo, Casola Valsenio), Battuta di Chianina IGP con Carciofo Moretto sott’olio, parmigiano e maionese all’ aglio nero

PIERLUIGI TURCI (Ristorante Framboise, Brisighella), Galletto alla cacciatora “L’aia, l’oliva e l’orto”

Come dessert il gelato artigianale di Suor Marisa.

Vini dei produttori del territorio

Ognuno potrà degustare uno o più piatti al costo di €14,00 l’uno. Il ricavo della cena sarà devoluto alla Comunità delle Suore Istituto Emiliani di Fognano (per info e prenotazione tavoli: 340 4774921).

La serata sarà arricchita dalle 18.30 nei grandi spazi del convento da un Mercato Contadini e Artisti Artigiani (Serricoltura Gurini, Via Scavignano, 41, Brisighella; Az. Agricola Biologica Antonella Minardi, Via Cestina, 18, Casola Valsenio; Laboratorio Artigianale I Colori della Natura di Farolfi, Via Baccagnano, 21, Brisighella; Az. Agricola Silvano Neri, Via Pideura 9, Brisighella; Az. Agricola Spaderna, Via Spaderna,4, Brisighella; Stamperia Egidio Miserocchi, Laboratorio Via Pavalese 12, San Zaccaria – Ravenna; Falegnameria Rubboli Stefano, Vicolo della Vecchia, 7, Ravenna; Giuseppe Bucci, Via San Giovannino, 68, Faenza; Tele di Olivia, Anna Pia Casale, Piazza G. Marconi,3 Brisighella

Valtiero Villa, Via Pontenono 108/A, Brisighella; Lugi Berardi, Arte come Mestiere, Via Degli Angeli 211, Santerno – Ravenna).

Alle 19.00 andrà in scena un momento di riflessione con importanti attori del settore gastronomico ““Dal Campo alla Tavola: Come valorizzare la Romagna, i suoi Saperi e i suoi Sapori”.

Porterà i saluti Massimo Isola, Presidente Unione Romagna Faentina, e poi si alterneranno Martina Liverani – giornalista esperta di cibo e gastronoma, Beppe Sangiorgi – giornalista e scrittore con un ricordo di Nerio e Tarcisio Raccagni, Franco Spada – Presidente Onorario del Consorzio Olio D.O.P. di Brisighella, Franco Chiarini – gastronomo e coordinatore del progetto Chef to Chef, Lea Gardi – Presidente de Il Lavoro dei Contadini in Romagna, e Igles Corelli – Chef pluristellato e coordinatore Gambero Rosso Accademy che ci parlerà de “La Cucina italiana, fra presente e futuro”.