Il Nucleo Infortunistico della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina è intervenuto sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, intorno alle 13.30 un SUV marca MG, condotto da un 65enne, stava percorrendo la strada con direzione di marcia, Faenza verso Marradi.

Dalla direzione opposta, un 59enne si trovava al volante di un fuoristrada Land Rover Defender. Per cause in corso di accertamento, i due veicoli sono entrati in collisione all’incrocio con via Siepi.

A seguito dell’impatto, il SUV MG ha terminato la sua corsa sul lato opposto della carreggiata qualche decina di metri più avanti, mentre il fuoristrada si è ribaltato su un fianco. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti, oltre alla Polizia Locale, anche i sanitari del 118, che hanno trasportato il conducente del Defender all’ospedale Bufalini di Cesena.