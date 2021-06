Dopo i successi del 2018 e del 2019, e la pausa nel 2020, sabato 19 giugno 2021 la Rocca di Brisighella tornerà a ospitare il “Photoset Fantasy”.

Cosplayer che interpretano i personaggi del Signore degli Anelli o del Trono di Spade poseranno tra le sale della Rocca Manfrediana, appositamente allestite ad ambienti tipicamente fantasy, mentre alle 19 i cosplayer sfileranno per il borgo preceduti dai tamburini di Brisighella per raggiungere Piazza Marconi, sotto la via degli Asini, dove avrà luogo la cena fantasy a loro dedicata. L’evento è organizzato dal Regno di Atlantica, con il Patrocinio del Comune di Brisighella e il supporto della ProLoco. Per maggiori informazioni, consultare l’evento sulla pagina Facebook “Regno di Atlantica”.