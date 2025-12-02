Brisighella si prepara a rendere omaggio a uno degli eventi più significativi della propria storia recente: l’81° Anniversario della Liberazione, avvenuta il 5 dicembre 1944 con l’ingresso delle forze alleate, tra le quali la Brigata Maiella, una delle formazioni partigiane più decorate e note per il contributo determinante alla liberazione di molti territori dell’Italia centrale

“L’Amministrazione Comunale rinnova l’impegno nella tutela della memoria storica e invita istituzioni, associazioni e cittadini a partecipare alla cerimonia ufficiale, in programma venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 11, presso il Monumento ai Caduti nel Parco delle Rimembranze, con la deposizione della corona d’alloro”.

La commemorazione, alla quale è stata invitata una rappresentanza delle scuole e che si svolgerà alla presenza delle autorità civili e militari, sarà aperta dagli interventi istituzionali e dal momento di raccoglimento in ricordo di quanti persero la vita per la libertà. A seguire, come da tradizione, si terrà la deposizione di altre due corone presso luoghi simbolo della Resistenza brisighellese: la lapide dedicata alla Brigata Maiella in Piazza Carducci, che ricorda il ruolo decisivo della formazione partigiana nella liberazione della città; la targa in Piazzetta del Suffragio, altro punto della memoria civica legato agli eventi del 1944.

L’Amministrazione invita la cittadinanza a partecipare numerosa, affinché il patrimonio di memoria e di valori che accompagna questa ricorrenza possa continuare a essere condiviso e trasmesso alle nuove generazioni.