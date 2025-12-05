Si è svolta nella mattinata di venerdì 5 dicembre a Brisighella la celebrazione della Liberazione della città, avvenuta nei giorni 3, 4 e 5 dicembre 1944 ad opera della Brigata Maiella insieme ad altri reparti della Brigata Friuli, e della Brigata polacca e delle forze alleate.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose forze dell’ordine, le associazioni d’arma, le associazioni di volontariato, oltre agli studenti della scuola secondaria di primo grado, protagonisti di un momento particolarmente significativo di riflessione sui valori fondanti della nostra democrazia. Ai ragazzi è stato rivolto un forte invito a farsi testimoni di libertà, democrazia, solidarietà ed eguaglianza, principi sanciti nella Costituzione italiana.

Hanno partecipato il sindaco Massimiliano Pederzoli, gli assessori Dario Laghi, Karen Chiarini e Maurizio Monti, il presidente del Consiglio comunale Dante Zauli, il Consiglio comunale dei ragazzi, oltre ai rappresentanti degli Alpini e delle associazioni combattentistiche.

“Ricordare la Liberazione di Brisighella non è solo un dovere della memoria, ma un impegno verso il futuro – dichiara il sindaco Massimiliano Pederzoli –. La partecipazione delle istituzioni, delle associazioni e soprattutto dei giovani dimostra quanto questi valori siano ancora vivi nella nostra comunità. Solo tenendo vivo il ricordo possiamo continuare a costruire una società fondata sulla pace, sulla libertà e sul rispetto reciproco”.

La cerimonia si è svolta in un clima di grande partecipazione e condivisione, a testimonianza dell’importanza che questo momento storico continua ad avere per l’intera comunità di Brisighella.