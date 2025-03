La quarta tappa della competizione ciclistica internazionale “Settimana Internazionale Coppi e Bartali” ha portato il grande ciclismo nel territorio brisighellese insieme a un messaggio di speranza e determinazione.

L’Assessora al Turismo e alla Cultura, Karen Chiarini, ha espresso grande orgoglio per questa opportunità: “Il passaggio di questa corsa da Brisighella rappresenta molto più di un semplice episodio sportivo; è il simbolo della nostra capacità di resistere, rialzarci dopo le difficoltà e guardare avanti con fiducia. Proprio come i giovani atleti che, attraverso lo sport, imparano a superare le sfide e a lavorare in squadra.”

Brisighella ha affrontato sfide importanti recentemente, ma la comunità ha dimostrato una straordinaria resilienza. La presenza di una manifestazione di tale livello è stata un’occasione per far conoscere il nostro territorio e la sua bellezza a un pubblico sempre più vasto.

La quarta tappa ha visto la vittoria di Ben Tulett (Team Visma – Lease a Bike), che ha conquistato sia la tappa che la maglia di leader. Al secondo posto, con un ritardo di pochi secondi, si è classificato Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG), seguito da Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team). Migliore degli italiani è stato Simone Velasco (XDS Astana Team), che ha ottenuto un onorevole quarto posto. Il titolo di miglior giovane è stato assegnato a Magnus Sheffield, mentre Marc Cabedo ha conquistato la classifica del Gran Premio della Montagna. Il Comune di Brisighella si congratula con tutti loro: a consegnare le medaglie sono stati l’Ass. Martina Laghi di Faenza (3°posto), l’Ass. Dario Laghi di Brisighella (2° posto) e l’Ass. Karen Chiarini che ha premiato il vincitore della tappa con la consueta vestizione.

L’Amministrazione Comunale desidera ringraziare gli organizzatori, i volontari, le forze dell’ordine e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Un ringraziamento speciale va ai cittadini di Brisighella per la pazienza dimostrata di fronte alle modifiche alla viabilità e alle chiusure temporanee delle strade.

Brisighella ha dimostrato ancora una volta di essere una terra di sport, cultura e resilienza, pronta ad accogliere eventi di livello internazionale e a valorizzare il proprio patrimonio paesaggistico e umano.