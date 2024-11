Dopo il successo della Sagra del Porcello di domenica 3 novembre, proseguono a Brisighella le tradizionali domeniche dedicate alle produzioni tipiche.

Domenica 10 novembre si festeggiano la Pera Volpina e il Formaggio Stagionato, il piccolo frutto rugginoso e il saporito formaggio locale in perfetto abbinamento gastronomico. Ad arricchire l’evento: mercato di prodotti tipici e dell’artigianato, musica, trenino turistico, stand gastronomico e ristoranti con menù in tema con la sagra.

Possibilità di visitare la Rocca, la Torre dell’Orologio e il Museo Civico dedicato al litografo Giuseppe Ugonia.

La Rocca Manfrediana sarà aperta con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 16.30

“Sua Maestà il tartufo bianco e nero” sarà il protagonista d’eccellenza di domenica 17 novembre, a cui faranno da corona il tradizionale mercato dei produttori e degli ambulanti.

Anche in questa occasione il trenino, i ristoranti e lo stand gastronomico accoglieranno visitatori e turisti per l’intera giornata, unitamente ai luoghi della cultura.

All’interno del Parco Caduti di Nassyria si svolgerà inoltre la terza edizione del Palio della Manesca, con i balestrieri dei quattro Castelli della Val d’Amone che daranno dimostrazione dell’antica arte militare. Evento a cura dell’Associazione Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae.

Domenica 24 novembre la Sagra dell’Olio e dell’Ulivo celebrerà il pregiato olio extra vergine, frutto del raccolto di un’annata di eccezionale qualità e quantità.

Tamburi Medioevali e Banda del Passatore, gruppi storici brisighellesi, animeranno la giornata dedicata all’ultima sagra di novembre.

Trenino turistico, mercato produttori e ambulanti, musica e aperture di luoghi storici anche in questa occasione.