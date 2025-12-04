Sono in fase di ultimazione i lavori di asfaltatura che, nelle ultime settimane, hanno interessato diverse arterie del territorio comunale di Brisighella, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, viabilità e qualità della circolazione stradale.

Nel capoluogo gli interventi hanno riguardato via Pianori–Guangelli e la salita di via Costituzione, due tratti particolarmente importanti per la mobilità locale. Nella frazione di Fognano è stato invece asfaltato un tratto di via Brigata Maiella, oltre all’intero tronco stradale che conduce al cimitero, migliorando l’accessibilità a un punto sensibile e frequentemente utilizzato dalla cittadinanza. Nella zona di Marzeno, infine, sono state interessate porzioni di via Lodolone e di Pian di Vicchio, strade fondamentali per i collegamenti della zona collinare.

I lavori sono stati affidati all’impresa Romagnola Strade S.p.A. di Bertinoro e sono stati finanziati attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (Fosmit) per l’anno 2025, confermando l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la manutenzione e la valorizzazione della rete viaria.

“Gli interventi – sottolinea l’assessore comunale Dario Laghi – rispondono a necessità concrete della popolazione e permettono di innalzare il livello di sicurezza e percorribilità lungo strade utilizzate quotidianamente dai nostri concittadini. Si tratta, tra l’altro, di una serie di interventi di manutenzione di tratti di strade asfaltate, che proseguiranno nel 2026, quando le condizioni meteo climatiche lo permetteranno. Continuiamo a investire sulla manutenzione del nostro patrimonio stradale, con una programmazione attenta che tenga conto delle priorità del territorio”.