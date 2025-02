Lo scorso sabato pomeriggio, 22 febbraio, presso la struttura per anziani “Lega Zambelli”, si è svolta la presentazione del libro “Usanze di Romagna: la nostra terra mese per mese”. Il libro rappresenta un calendario che raccoglie usanze e tradizioni che accompagnavano in passato la vita della gente della Romagna, così diversa da quella di oggi. Il volume, di Mario Gurioli, è stato presentato dal figlio dell’autore ed editore Mauro Gurioli.

L’evento ha visto la partecipazione dell’intera Giunta comunale di Brisighella: il Sindaco Massimiliano Pederzoli, gli Assessori Dario Laghi, Karen Chiarini e Maurizio Monti. Nel suo intervento, il Sindaco ha sottolineato il valore fondamentale di queste strutture, che rappresentano un presidio essenziale per la comunità, non solo come luoghi di cura, ma anche di relazione e inclusione. Ha inoltre evidenziato come tali iniziative favoriscano il rafforzamento del legame tra la comunità e le residenze per anziani, contrastando l’isolamento che la pandemia da Covid e i recenti eventi alluvionali hanno accentuato.

Hanno preso parte all’incontro anche il Sindaco Massimo Isola, Presidente dell’Unione della Romagna Faentina, e il Presidente della cooperativa sociale “In Cammino” di Faenza, testimoniando l’attenzione delle istituzioni locali nei confronti delle iniziative culturali e sociali promosse in queste realtà.