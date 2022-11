LaCorelli torna protagonista nel Foyer del Teatro Comunale di Brisighella con un nuovo appuntamento del cartellone musicale “Controsensi”, per la Direzione artistica di Jacopo Rivani.

Audace e accattivante, la Stagione ha visto il debutto di una serie di produzioni originali in prima assoluta, e sarà così anche per lo spettacolo in programma venerdì 18 novembre alle ore 21: “Io e V – Storia di una relazione a quattro”, racconto autobiografico scritto dalla violinista Giada Rizqallah, da anni in forza all’Orchestra Corelli. Lo spettacolo è un viaggio introspettivo nella vicenda umana e artistica di una giovane musicista, la storia del suo rapporto con lo strumento e con la musica attraverso le difficoltà e le sorprese della vita quotidiana. Se ne farà interprete Lorenzo Carpinelli, giovane attore e regista formatosi in seno alla “Non-Scuola” del Teatro delle Albe e tra i più interessanti protagonisti della scena attuale. Ad accompagnarlo, le intense pagine di Beethoven, Shostakovich e Dvorak eseguite dall’Ensemble Tempo Primo.

Si riconferma per l’occasione la formula del concerto-degustazione, che permetterà a chi lo desidera di godersi, oltre alla musica, un buon bicchiere di vino.

Lo spettacolo va in scena con il prezioso contributo del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Brisighella, AIAM, TUKE SAS.

Biglietteria: ingresso con aperitivo 10 €, intero 5 €, ridotto 2 €. Ingresso gratuito per bambini fino a 6 anni e disabili.