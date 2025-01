Ritorna dal 7 marzo il Laboratorio teatrale a Brisighella, uno dei borghi più belli d’Italia.

Il laboratorio si svolge in uno dei luoghi simbolo del paese, il Refettorio dell’Osservanza, che l’anno scorso ha visto nascere e crescere un progetto creativo e comunitario aperto a tutti.

In questo scenario, simile a quello di un dipinto, gli spunti creativi non mancheranno.

Il corso si svolgerà dal 7 marzo, tutti i venerdì dalle 19:00 alle 21:00, ed è rivolto a tutti, anche alle persone prive di esperienza teatrale.

Conducono il laboratorio Beatrice Cevolani (Panda Project), che lavora nel mondo del teatro da vent’anni come autrice, attrice e regista, e la brisighellese Sabina Laghi, attrice e cantante che ha lavorato per il Teatro Due Mondi e Raffaello Sanzio, sia in Italia che all’estero.

“C’è bisogno di teatro – spiega Beatrice Cevolani – per stare assieme, per ricercare attraverso diversi linguaggi espressivi la gestualità del corpo e la partitura vocale, il rapporto con gli oggetti, la scrittura creativa, la raccolta di storie ed eventi attraverso interviste agli abitanti del territorio. Calvino sarà anche quest’anno un autore di riferimento, quasi un amico, un compagno di rotta. Attraverseremo il testo Lezioni americane per avere delle parole chiave, dei punti, delle traiettorie da esplorare e da unire con il respiro teatrale. Succede sempre qualcosa nella vita di ognuno e alle volte vale la pena raccontarlo”.

Il laboratorio si concluderà con un’azione scenica.

Numero massimo 20 iscritti.