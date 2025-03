Per tutto il mese di marzo, il Comune di Brisighella celebra la forza e la bellezza del mondo femminile con un’iniziativa speciale. Tutte le donne avranno accesso gratuito al Museo Ugonia e alla suggestiva Rocca di Brisighella.

L’occasione sarà anche perfetta per visitare la mostra “Fuori dall’Ombra”, un affascinante omaggio alle artiste del territorio brisighellese. Donne talentuose che, pur non essendo ancora famose, desiderano esprimere il loro mondo attraverso opere che raccontano storie, emozioni e visioni uniche del femminile. Un momento imperdibile per scoprire e supportare il talento locale.

Museo Ugonia: Festivi e prefestivi ore 10:00-12:30 / 15:00-17:00.