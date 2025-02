Il Comune di Brisighella invita la cittadinanza all’assemblea sul Controllo di Vicinato che si terrà a Zattaglia, lunedì 26 febbraio alle ore 19:00 presso il centro sociale “M. Guaducci” (Via Zattaglia 22 – Brisighella). L’incontro sarà un’importante occasione per approfondire il tema della sicurezza e conoscere “Fa-TamTam”, un’applicazione innovativa pensata per il cosiddetto “controllo di vicinato”, uno strumento nato per favorire la comunicazione tra cittadini e istituzioni, rafforzando il senso di comunità e la capacità di prevenire situazioni di rischio. Durante la serata interverranno Dario Laghi, Assessore alla Sicurezza del Comune di Brisighella, e Vasco Talenti, Comandante della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. Illustreranno il funzionamento dell’app e risponderanno alle domande dei presenti, fornendo indicazioni utili su come contribuire attivamente alla sicurezza del territorio.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questo momento che rappresenta un’opportunità per rendere Brisighella e le sue frazioni ancora più sicure.