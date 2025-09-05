Un incontro aperto per spiegare gli interventi che si attueranno su via Aurora, via Corneto, via Ebola e via Paglia, aree fortemente colpite dalle alluvioni che hanno interessato il territorio a partire da maggio 2023. Il Comune di Brisighella organizza un appuntamento con la cittadinanza in programma mercoledì 10 settembre a partire dalle 9 nella sala foyer del teatro di via Naldi, al 2° piano della struttura comunale.

Si tratta del primo di una serie di incontri specifici che riguarderanno tutte le strade interessate dagli interventi finanziati con i fondi straordinari della struttura commissariale, ai quali parteciperanno di volta in volta i cittadini.

In questa occasione, sono invitati a partecipare sopratutto i proprietari dei terreni frontisti delle aree interessate. Durante la giornata saranno illustrati i settori di intervento e saranno descritte le opere da realizzare. Inoltre verranno illustrati gli adempimenti richiesti ai proprietari dei terreni interessati dalle opere e le tempistiche di intervento.

Per chi non potrà essere presente all’incontro e per ogni informazione è possibile contattare l’Unione della Romagna Faentina – Area Lavori Pubblici – Settore Ricostruzione – Servizio Recupero del Territorio, ai seguenti recapiti: tel. 0546691025; mail: filippo.selvatici@romagnafaentina.it e giuliano.gentilini@romagnafaentina.it; e la posta elettronica certificata pec@cert.romagnafaentina.it.