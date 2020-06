Durante l’ultima giunta comunale, l’amministrazione di Brisighella he deliberato alcuni aiuti a sostegno dei cittadini, in particolare per le categorie economiche che hanno subito gravi danni dall’emergenza sanitaria COVID.

Queste scelte riguardano:

1) Abbassamento dell’aliquota ordinaria dal 0,93% al 0,90% per l’IMU.

“Tale manovra economica prevede una importante riduzione per i proprietari di aree fabbricabili, di fabbricati in categoria C/1, C/2, C/3, A/10 (negozi, magazzini, laboratori artigianali, uffici) e per altri fabbricati (esempio le abitazioni locate)” commentano dal Comune.

2)Differimento del pagamento dell’IMU comunale(esclusa la quota statale) al 16/10/2020.

3) Tariffa a 0,00 in materia di COSAP per bar, ristoranti, pubblici esercizi, mercati, sia per l’occupazione temporanee, sia per l’occupazione permanente, per l’intero anno 2020.

“Tale manovra di bilancio prevede una riduzione dell’entrata tributaria per il Comune di Brisighella per un importo complessivo di 60.000 euro, minore entrata che sarà coperta senza la riduzione di servizi ma grazie ad una attenta politica di bilancio” fa sapere il sindaco Massimiliano Pederzoli

Inoltre durante l’ultimo consiglio Comunale sono stati destinati 300.000€ derivanti dall’avanzo di Amministrazione alle asfaltature di diversi tratti di strade Comunali dissestate che verrano definite meglio nelle prossime settimane.

Sono poi stati destinati al Comune di Brisighella 84.000 € per l’asfaltatura e i ripristini del manto stradale nella zona di Loiano, Boesimo e via Ginepri.