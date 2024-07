Brisighella fra i 12 borghi italiani più belli scelti dagli americani

Brisighella indicata dalla rivista statunitense Travel + Leisure fra i borghi italiani più belli da visitare. La notizia è stata rilanciata da Repubblica in questi giorni, contribuendo ad aumentare la pubblicità di Brisighella in Italia. Sono 12 i piccoli centri che la rivista consiglia di raggiungere ai turisti che arrivano nel nostro Paese. Non solo quindi le grandi città d’arte, fra le mete preferite dei turisti americani negli ultimi decenni, ma anche piccoli comuni, spesso sconosciuti oltreoceano. Si tratta di dodici realtà con una popolazione in media inferiore ai 10 mila abitanti.