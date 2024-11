Nell’ambito del Calendario di Eventi dedicato alla Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne , il Comune di Brisighella ha organizzato per il 25 novembre 2024 – in collaborazione con il Servizio Fe.n.ice dell’Unione della Romagna Faentina, l’Associazione SOS Donna ODV – un Flash Mob per valorizzare la vita e il rispetto delle persone, per superare le discriminazioni , contro l’ingiustizia e la violenza, in particolare ricordando le vittime di femminicidi in Italia del 2024.

I partecipanti sono invitati a portare un fiore, in segno di una ribellione gioiosa.

Ritrovo alle ore 18.00 davanti al Municipio (via Naldi 2).

A seguire, alle ore 19.00 nel Foyer del Teatro Pedrini, si proseguirà con un spettacolo teatrale e musicale a cura di Materiali Musicali, realizzato grazie alla collaborazione con Pro Loco di Brisighella.

Ingresso gratuito.