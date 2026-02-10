Brisighella è stata esclusa dall’elenco dei Comuni montani aggiornato dai ministeri competenti nel febbraio 2026, a differenza dei vicini Casola Valsenio e Modigliana, che risultano invece regolarmente inseriti. Una decisione destinata ad avere ricadute concrete e negative sul territorio, in particolare per giovani, servizi pubblici e attività economiche locali.

Per i giovani brisighellesi viene meno l’accesso al Bonus Montagna 2025, con la conseguente impossibilità di usufruire del credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sul fronte dei servizi pubblici, il Comune rischia una riduzione delle risorse del FOSMIT, con possibili effetti su scuola, sanità di prossimità, manutenzione della viabilità e interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, oltre a penalizzazioni nei bandi dedicati allo sviluppo rurale e al turismo sostenibile.

L’esclusione avrà ripercussioni anche sul tessuto produttivo locale: microimprese e aziende agricole perderanno l’accesso a specifici sgravi contributivi e alla flat tax agevolata, strumenti considerati fondamentali per sostenere l’economia delle aree interne e contrastare lo spopolamento.

Sulla vicenda è intervenuta la deputata del Partito democratico Ouidad Bakkali, che ha definito l’esclusione «un’ingiustizia che va corretta». «Le famiglie, i giovani e le imprese di questo territorio – ha dichiarato – meritano le stesse opportunità e tutele riconosciute ai Comuni vicini. Con una mano, la senatrice Farolfi, attraverso la cosiddetta “legge mancetta”, porta un milione di euro alla comunità. Con l’altra, però, Brisighella perde risorse consistenti a causa della mancata inclusione nell’elenco dei Comuni montani».

Secondo Bakkali, si tratta di una battaglia che avrebbe dovuto essere comune e trasversale, al di là delle appartenenze politiche, per tutelare il territorio nel lungo periodo. «Parliamo di famiglie, qualità dei servizi, accesso ai bonus per gli under 41, risorse per la manutenzione delle strade e per evitare penalizzazioni nei bandi pubblici. Noi continueremo a batterci per territori che meritano attenzione per le loro specificità», ha concluso.