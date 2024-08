Riprende, dopo il successo degli appuntamenti recenti, la Stagione musicale de La Corelli al Teatro Comunale “Maria Pedrini” di Brisighella. In attesa della riapertura del Teatro, sarà come sempre il foyer ad ospitare i concerti, a firma del Direttore Artistico e Musicale Jacopo Rivani.

La proposta per la stagione autunnale si preannuncia a dir poco straordinaria, con l’intero ciclo delle Sinfonie di Beethoven concentrato in 5 imperdibili appuntamenti domenicali e riproposto nella riduzione originale firmata da Damiano Drei per piccola orchestra: una veste cameristica assolutamente inedita e che si addice perfettamente agli spazi del foyer. A rendere l’esperienza dell’ascolto ancor più intima, l’originale idea di una “platea immersiva” che unisce musicisti e ascoltatori, annullando le distanze e creando una connessione profonda capace di amplificare l’emozione dell’ascolto. Il concept è quello di un pubblico letteralmente avvolto nell’abbraccio sonoro dell’orchestra grazie ad una disposizione delle sedute riveduta e corretta per rimodulare l’atmosfera del concerto.

Con una programmazione domenicale pomeridiana, gli appuntamenti del ciclo Beethoven-mania sono pensati per tutta la famiglia e concepiti secondo un format a misura di ascoltatore, arricchito da utili guide all’ascolto che introdurranno ogni concerto accompagnando il pubblico nell’esperienza della scoperta musicale. A margine dei concerti saranno proposte poi le “découvertes musicales”: pagine di musica contemporanea ispirate al ciclo delle Sinfonie ed eseguite in prima assoluta, a firma degli allievi dei Conservatori di Ravenna e Cesena-Rimini.

Beethoven-mania debutta domenica 29 settembre alle ore 18 con la Prima e Seconda Sinfonia. A seguire, domenica 6 ottobre sempre alle ore 18, saranno eseguite la Terza e Quarta Sinfonia. Domenica 27 ottobre sarà la volta della Quinta e Sesta Sinfonia, mentre la Settima e l’Ottava Sinfonia sono in calendario per domenica 3 novembre. Il ciclo si chiude trionfalmente domenica 15 dicembre con la Nona Sinfonia: una pagina monumentale, da sempre simbolo di speranza, libertà e umanità, che continua ad ispirare e influenzare musicisti e pubblici di tutto il mondo.

Prima ed unica realtà a portare l’intero ciclo delle Sinfonie di Beethoven in una sala di pochi metri quadrati, con un organico minimalista ma di grandissima qualità, La Corelli è pronta, con la sua proposta, ad offrire al pubblico un Beethoven inedito: intimo, immersivo, unico. Il piccolo spazio del foyer del Teatro “Pedrini” diventa qui un valore aggiunto, offrendo un’atmosfera familiare ed un’esperienza musicale a dir poco coinvolgente.

“Siamo pionieri nell’adattare un repertorio classico così monumentale ad uno spazio intimo e con un organico ridotto: possiamo farlo grazie alle trascrizioni realizzate da un compositore contemporaneo di talento e al nostro proverbiale coraggio di innovare” – spiega Jacopo Rivani – “Vogliamo offrire così un modo nuovo e più accessibile di vivere la musica classica, con guide all’ascolto che parlano direttamente al pubblico e un’esperienza immersiva senza precedenti, dove ogni ascoltatore si senta parte integrante della performance”.

La biglietteria di Beethoven-mania è già operativa. Acquistando lo speciale Beethoven-pass per l’intero ciclo delle Sinfonie a soli 50 € gli ascoltatori riceveranno in omaggio un’opera discografica firmata La Corelli. I Beethoven-pass sono prenotabili all’indirizzo e-mail biglietteria@lacorelli.it. Per l’ingresso ai singoli concerti: intero 10 €, ridotto (under 12) 7 €, gratuito sotto i 6 anni. Prenotazioni a:biglietteria@lacorelli.it

I concerti sono frutto della preziosa sinergia tra La Corelli, Ministero della Cultura,Comune e Pro-Loco di Brisighella, AIAM e Tuke SAS.