Un legame che va ben oltre le firme sui documenti ufficiali e che da venticinque anni unisce due comunità in nome della conoscenza reciproca, della cultura e soprattutto dell’amicizia. Sabato 30 agosto in una fantastica festa di strada nella Brisighellastrasse e domenica 31 agostopresso il municipio di Zwingenberg (D, Land Hessen) è stato celebrato con grande entusiasmo il 25° anniversario del gemellaggio tra Brisighella e la città tedesca.

Sono state giornate ricche di convivialità e di importanti momenti istituzionali. Ancora una volta, è emerso un messaggio chiaro: il vero valore del Gemellaggio non risiede solo nelle iniziative ufficiali, ma soprattutto nelle amicizie nate tra le persone ad ogni livello.

Famiglie, associazioni, studenti, amministratori: negli anni, centinaia di cittadini hanno avuto modo di conoscersi, stringere rapporti personali e mantenere legami che continuano a crescere con il tempo. “L’aspetto più bello – hanno sottolineato i rappresentanti delle due città – è che dietro questo patto di fratellanza ci sono volti, storie e sentimenti che hanno reso reale e vivo il concetto di Europa unita». Il tema è, come tutti sappiamo, drammaticamente attuale”.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale che ha visto brisighellesi e zwingenberghesi seduti allo stesso tavolo, a conferma che l’amicizia, quando è sincera, non conosce confini né barriere linguistiche. Con l’entusiasmo di questo anniversario, Brisighella e Zwingenberg guardano già al futuro, pronte a scrivere nuove pagine di una storia che ha ancora molto da raccontare.