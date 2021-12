Brisighella si conferma come meta preferita da tanti turisti che, anche nei mesi autunnali, hanno scelto di visitare il piccolo Borgo medioevale ed i suoi Musei.

L’afflusso è stato particolarmente importante, anche grazie al fatto che Brisighella si presta ad offrire opportunità diversificate, dalle colline che si tingono di suggestive tonalità con il foliage autunnale, alla bellezza di un centro storico intatto e pronto all’accoglienza in sicurezza dei propri visitatori.

Nonostante i flussi contingentati dettati dalla pandemia, i Musei brisighellesi hanno staccato in media oltre 1.500 biglietti nei mesi estivi, registrando il picco di oltre 2.600 visitatori nel mese di ottobre. In particolare, la Rocca Manfrediana, uno degli edifici storici più rappresentativi del territorio, si conferma un’attrattiva dall’appeal incontrastato anche in epoca di pandemia dopo aver visto il passaggio di oltre 1.000 turisti nell’ultimo week end di ottobre, complice l’animazione dedicata ai più piccoli in centro storico in occasione di Halloween.

Ottimo anche il numero dei visitatori nel mese di novembre grazie al progressivo allentamento delle misure di contingentamento, ma soprattutto grazie all’apertura con orario continuato della Rocca e del Museo Ugonia in occasione delle domeniche della rassegna “4 Sagre per 3 Colli”.

Sulla scia di questo trend positivo, nel mese di dicembre e in occasione delle festività natalizie, oltre ai sabati e alle domeniche i Musei Brisighellesi saranno aperti al pubblico nelle giornate di venerdì 24 dicembre e venerdì 31 dicembre.

Anche in occasione del “ponte” dell’Epifania sono previste aperture speciali; infatti sarà possibile visitare i musei tutti i giorni da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio 2022.

Ricordiamo che i musei saranno invece chiusi il giorno di Natale e sabato 1° gennaio 2022.

Durante tutte le giornate di apertura sopra citate i Musei osserveranno i seguenti orari:

Rocca Manfrediana (Via Rontana, 64) 10:00-12:30 e 14:30-16:30.

Museo Giuseppe Ugonia (Piazzetta Porta Gabolo 1) 10:00-12:30 e 15:00-17:00.

Ingresso con biglietto unico € 3,00, necessario green pass.