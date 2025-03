A seguito dell’allerta meteo Arancione emessa in data odierna, in base al piano dinamico di interruzione della viabilità comunale per eventi meteo, a partire dalle ore 24:00 saranno CHIUSE le seguenti strade comunali: Via Baccagnano (tratto comunale da Agriturismo Ca’ di Mezzo fino al fiume Lamone), Via Cavina, Via Corneto, Via Ebola, Via Purocielo, Via Siepi, Via Tura, Via Valnera, Via Valpiana, Vicolo Casette. La SP49 Bicocca (Via Baccagnano), di competenza della Provincia, è aperta al traffico. Seguiranno aggiornamenti.