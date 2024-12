Sabato 14 dicembre, l’Istituto Comprensivo Pazzi di Brisighella insieme al Comune di Brisighella hanno invitato Carlotta Ragazzini, l’atleta che ha conquistato una medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024 nel tennistavolo, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.

Presenti per accogliere l’atleta l’Assessora all’Istruzione Karen Chiarini e la consigliera Gessica Spada, le quali hanno omaggiato Carlotta con un riconoscimento che simboleggia il suo sport. Per i giovani studenti dell’Istituto è stato un momento importante, grazie al quale hanno potuto porgere a Carlotta le loro domande. La giovane atleta ha risposto a tutte con semplicità e umiltà, dando dimostrazione di incarnare tutti i valori dello sport. L’Assessora Chiarini e il Dirigente Scolastico dell’Istituto hanno sottolineato come Carlotta rappresenti un esempio per tutti i giovani, per la determinazione e l’impegno che l’hanno portata a raggiungere grandi risultati come la medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi.

Carlotta, che a causa di un cavernoma intramidollare convive fin da bambina con la carrozzina, scopre il tennistavolo proprio durante il ricovero nell’unità spinale di Montecatone. Da lì comincia la sua storia di rivincita che l’ha portata a ottenere ottimi successi a livello nazionale e internazionale nello sport del tennistavolo, fino ad arrivare al terzo gradino del podio dei Giochi Paralimpici. Una storia di coraggio che insegna a tutti come superare i momenti difficili della propria forza di volontà.

In questa occasione, sono stati inoltre premiati gli studenti e le studentesse che nell’anno scolastico passato si sono contraddistinti per merito.