Sabato 6 agosto torna nel cuore del Borgo di Brisighella l’evento dedicato alla musica e al buon vino “Calici sotto i Tre Colli – Le Stelle nel Borgo”, con protagoniste le cantine del territorio.

Dalle ore 19.30 passeggiando per il centro storico sarà possibile degustare gli ottimi vini delle cantine brisighellesi, abbinati a finger food da passeggio preparati per l’occasione dai ristoranti di Brisighella, che saranno aperti per chi desidera proseguire con una cena.

Per l’occasione la grande anima della musica di “Strade Blu” farà tappa a Brisighella nella suggestiva cornice di Piazza Carducci, che sarà invasa dal ritmo travolgente della Baro Drom Orkestar.

La band è formata da quattro musicisti accomunati dalla passione per i ritmi dispari dell’Est e del Sud Europa. Una delle più belle realtà nel panorama della world music, con alle spalle tantissimi concerti in Europa tra festival, teatri e club, tre dischi all’attivo e tantissime collaborazioni.

Klezmer, musica armena, pizzica salentina e balkan, sonorità brasiliane, echi di musica mongola e ritmiche africane, il tutto suonato con una formazione atipica (senza fiati). Violino elettrico, fisarmonica e base ritmica composta da contrabbasso elettrico e batteria modificata, dall’attitudine molto rock e poco world – una definizione potrebbe essere “Power Gipsy Dance” – in un repertorio di canzoni tradizionali completamente stravolte e brani originali.

Inizio concerto ore 21.30. Ingresso libero.