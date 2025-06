Via libera a Brisighella a quattro interventi strutturali per il ripristino e la riqualificazione di aree del territorio colpite dalle alluvioni. La Giunta comunale ha infatti approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica dei lavori per la realizzazione del nuovo ponte in via Ceparano sul torrente Marzeno, di quelli per la sostituzione delle vasche di laminazione nell’area verde di via Bacello, di quelli per il ripristino dell’area verde in via della Resistenza e, infine, dei lavori per il miglioramento della rete fognaria in via Puriva. I cantieri prevedono un investimento complessivo di oltre tre milioni di euro finanziati con i fondi della ricostruzione, stanziati dalla struttura commissariale.

Per quanto riguarda il ponte in via Ceparano si tratta di un’opera che avrà un costo complessivo di circa un milione di euro, di cui 140 mila impiegati per la progettazione che è stata portata avanti dagli uffici comunali. La nuova struttura, la cui impalcatura sarà realizzata principalmente con materiale metallico più resistente all’azione dell’acqua e a eventuali esondazioni, andrà a sostituire la vecchia in cemento armato, crollata dopo le alluvioni. L’intervento in via Bacello, invece, prevede un investimento di oltre 400 mila euro che serviranno anche al ripristino della rete fognaria in via Baldina.

Ammonta a circa 740 mila euro il finanziamento per realizzare il ripristino dell’area verde in via della Resistenza, che si è reso necessario dopo la frana che ha coinvolto Rio Ponte Nono, mentre è di circa un milione di euro il valore dell’intervento per il miglioramento della rete fognaria di via Puriva e via Strada, che comprende anche la realizzazione della nuova illuminazione pubblica e dei cordoli stradali.

“Siamo soddisfatti per aver approvato in Giunta gli atti che manderanno avanti cantieri importanti per il ripristino di aree del nostro territorio duramente colpite dalle alluvioni – sottolinea il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli -. Ringrazio l’ufficio tecnico comunale che ha lavorato alacremente alla stesura dei progetti di sua competenza, che vanno a integrare quelli che porta avanti il Consap. Adesso si procederà con le gare d’appalto e, a stretto giro, con l’avvio delle opere che restituiranno infrastrutture e servizi essenziali alla nostra città”.