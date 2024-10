“Dopo lo stop causato dall’ultima alluvione che ha colpito la Romagna, Brisighella torna ad animarsi, invitando tutti a un’esperienza indimenticabile. Il 19 e 20 ottobre, la quarta edizione del Festival dei Cammini, si svolgerà nell’incantevole cornice dell’Ex Convento dell’Osservanza immersa nella bellezza della Romagna e del Parco della Vena del Gesso, recentemente riconosciuto dall’UNESCO.

Per due giorni, Brisighella diventerà un punto d’incontro per appassionati di trekking, escursionisti e semplici curiosi desiderosi di scoprire gli otto cammini che attraversano la Romagna. La Via Romea Germanica, il Cammino di Dante, Cammino di San Vicinio, Cammino di Sant’Antonio, Cammino di Assisi, Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna, Alta Via dei Parchi e la Viae Misericordiae, sono i cammini che offriranno l’opportunità di conoscere da vicino le storie delle antiche vie che solcano la regione. Presso il refettorio del convento, infatti, si terrà la conferenza “Il Circuito dei Cammini dell’Emilia Romagna e la Valorizzazione dei Territori” che verrà anche trasmessa in streaming.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Brisighella con il prezioso sostegno del GAL L’Altra Romagna, Regione Emilia-Romagna e Apt Servizi, vedrà l’intervento in video-call la Dott.ssa Monica Valeri, responsabile del progetto Circuito Cammini e Vie di Pellegrinaggio – Turismo Religioso per APT Regione Emilia-Romagna e la partecipazione di rappresentanti istituzionali del Gal L’Altra Romagna, dei Cammini e altre autorità.

Novità di quest’anno, il “Taccuino dei Cammini 2024”, una pratica guida in quattro lingue per esplorare gli otto cammini romagnoli.

Questi due giorni saranno ricchi di appuntamenti da non perdere. Incontri con autori, mostre e musica dal vivo arricchiranno il programma del Festival creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Inoltre, la tradizionale Sagra della Porchetta di Mora Romagnola, che si svolgerà contemporaneamente, sarà l’occasione perfetta per degustare i prodotti tipici del territorio.

La serata di sabato 19 ottobre sarà animata dal concerto dei Santa Balera, che suoneranno il loro repertorio di liscio romagnolo nel parco dell’Osservanza alle ore 18.00. La Nuova Orchestra Santa Balera è composta da giovani talenti che hanno saputo rinnovare e mantenere viva questa tradizione musicale. Sarà un appuntamento che farà divertire tutte le generazioni.

Il Festival dei Cammini è pronto ad accogliervi per un weekend all’insegna della natura, sport e divertimento. Scoprite il programma dettagliato sul sito web www.brisighella.org e prenotate subito il vostro posto.”