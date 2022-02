Con l’attivazione dei corsi, in presenza, della Sezione distaccata di Brisighella, della Libera Università per Adulti di Faenza, la nostra Comunità si riappropria di una identità culturale e offerta formativa, aperta a tutti, che vanta un consenso consolidato da quasi 30 anni.

Si ricomincia con un programma di attività che permetterà di approfondire interessi e curiosità in campo artistico e naturalistico.

Il Corso di Storia dell’Arte, uno dei primi corsi promossi con successo a Brisighella, che ha contribuito ad alimentare e garantire, con le sue lezioni ed i suoi viaggi di istruzione, una particolare vivacità culturale.

Il Corso di Giardinaggio, che si distingue per l’esperienza sul campo , ha sempre rappresentato una bella opportunità in grado di catturare la peculiare bellezza naturale del nostro territorio.

L’esperienza formativa Brisighellese, fiore all’occhiello della Libera Università per Adulti, è ed e’ stata resa possibile grazie al contributo di insegnanti preparati, motivati e capaci di trasmettere, con chiarezza di pensiero e di esposizione, la propria passione, che in questa sede si riconfermano.

Di seguito i Corsi che La Libera Università per Adulti di Faenza, con la collaborazione del Settore Cultura del Comune di Brisighella, riorganizza in presenza, per la primavera 2022.

Storia dell’Arte Moderna. Le avanguardie storiche: Dadaismo e Surrealismo – Docente Prof. Ilaria Piazza

Lunedì ore 15 -17. (10 ore) costo 35 €.

28 febbraio, 7-14 marzo, 4-11 aprile presso la sala multimediale della Biblioteca di Brisighella, viale G. Pascoli, 1

Giardinaggio secondo natura – Docente Chiara Boni

Lunedì ore 9.30-11.30 (10 ore) costo 35 €

21-28 marzo, 4-11 aprile, 2 maggio 2022 alla Valletta (ritrovo davanti alla Stazione ferroviaria di Brisighella solo il primo giorno del corso).

Si comunica che i corsi di Inglese della docente Elena Assirelli sono al momento sospesi.

Iscrizioni presso l’Ufficio Cultura del Comune: Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12.30

Ricordiamo che per frequentare i corsi è necessaria la Tessera di iscrizione (11 €) ed essere muniti di Super Green Pass e mascherina.