Torna anche quest’anno l’attesissimo evento estivo Brisi in White, organizzato con passione dai giovani di Brisighella. L’appuntamento è fissato per una serata indimenticabile immersa nella natura, tra buon cibo, musica e convivialità, nella splendida cornice di Fregnanello, tra le colline brisighellesi.

Dress Code: Bianco

Tutti i partecipanti sono invitati a indossare abiti bianchi, contribuendo a creare un’atmosfera elegante e armoniosa.

Programma della Serata

L’evento avrà inizio alle ore 19:30 con un aperitivo in modalità picnic, da gustare comodamente seduti su teli predisposti, accompagnati da musica e dal panorama del tramonto. La seconda parte della serata sarà animata da un DJ Set e da diverse postazioni dedicate al divertimento.

I partecipanti potranno scegliere tra tre proposte:

Menù Carne (23 €): insalata greca rivisitata, rotolino di pasta con ricotta e spinaci, piadina con arrosticini, verdure al forno, sorbetto al limone.

Menù Vegetariano (23 €): insalata greca rivisitata, rotolino di pasta con ricotta e spinaci, piadina con pecorino, verdure al forno, sorbetto al limone.

Menù Sfuso: piadina con arrosticini o con melanzane e fontina, sorbetto al limone.

Modalità di Prenotazione

Per partecipare è necessario compilare il modulo online o tramite QR code o sui canali social dell’evento. La prenotazione include un telo da picnic per ogni gruppo e la scelta di una box cibo per ciascun partecipante.

Prenotare è semplicissimo:

Scegli la tua box preferita Prenota il telo da picnic Compila il modulo online https://forms.gle/WckgnGfsM3CxhMzo6 o link nei canali social Ricevi una mail di riepilogo Attendi la conferma definitiva via WhatsApp

Eventuali modifiche possono essere comunicate rispondendo direttamente al messaggio WhatsApp di conferma. Le prenotazioni ed eventuali modifiche sono aperte fino a esaurimento posti e comunque non oltre il 2 agosto 2025.

Brisi in White 2025 è un’occasione per vivere una serata immersi nella natura, tra buon cibo, musica e convivialità. Un evento pensato per chi desidera condividere momenti autentici in un contesto unico.

Per info e contatti:

Susanna: 338 7513838

Serena: 347 7508791